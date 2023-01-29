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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Erdoğan adaylığı meşrudur, hukukidir"

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2023 18:32
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingde konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili muhalefetin iddialarını yanıtlayan Devlet Bahçeli, "Sayın Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, hukukidir" dedi. Bahçeli'nin gündeminde 6’lı Masa’nın yaşadığı aday krizi de vardı.
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