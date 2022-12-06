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Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı! İHA ve SİHA’lar kabusları oldu

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 10:23
Her türlü zorlu iklim ve coğrafya şartlarında teröre karşı destan yazan TSK, milli teknolojiyle gücüne güç kattı. Pençe serisi operasyonlarda kullanılan sistemler terör örgütünde çöküşü hızlandırdı.

Kasım ayında 10'u dağ kadrosundan 103 teröristin etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, aralarında 2'si gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 103 terörist etkisiz hale getirildi. 2022 yılı kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellendi.

Operasyonlarda İHA ve SİHA'lar yoluyla gerçek zamanlı hedef tespiti yapılıyor. Hedefler kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olarak da adlandırılan AKINCI ise özellikle Pençe Kilit Operasyonu'ndaki performansıyla göz doldurdu.

TÜNEL FARELERİNE NEB'LE TEMİZLİK

Başkan Erdoğan'ın "Açtıkları çukurlara gömülen, bugün içine sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi dolmuştur" sözleriyle vurguladığı Batı'nın teröristler için inşa ettiği tüneller, TÜBİTAK yapımı "beton delici bomba" NEB (Nüfuz edici bomba) ile teröristlerin başına yıkılıyor. NEB-84, Türkiye'nin ilk milli beton delici bombası.

PUSU VE SIZMALARA 'KARGU' DARBESİ

Mehmetçiğin sınır ötesi nokta operasyonlarında aktif olarak kullandığı KARGU Kamikaze İHA, teröristlerin pusu ve sızma girişimlerine karşı askerin önemli destekçilerinden. Kargu, 7 kg olması sayesinde bir asker tarafından kolaylıkla taşınabiliyor. Hedefi seçtikten sonra kendisi otomatik olarak takip edebilen Kargu, "vur" emri verilmesinin ardından 2 saniyede harekete geçiyor.

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