27 Kasım 2023, Pazartesi
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Milli sistem Kuşkapanı’nın testleri tamamlandı! İlk inişi tek kadın pilot yaptı
Helikopterlerin gemilere güvenle iniş yapmasını sağlayan yerli helikopter yakalama ve transfer sistemi Kuşkapanı'nın kabul testleri tamamlandı. İlk helikopter iniş operasyonlarını da Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu deniz yüzbaşı Hatice Yeşiltaş gerçekleştirdi.