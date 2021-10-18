Milli SİHA’ların önce ismi Özdemir Bayraktar vefat etti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. 72 yaşında vefat eden Bayraktar'ın yarın Fatih Camii'nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. Türkiye’yi sarsan haber sonrası A Haber canlı yayınına bağlanan isimler Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar’ı anlattı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Kendisinin birçok insanın gelişiminde emeğinde kariyerinde katkıları vardır. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisi atılımının mimarlarından biridir." dedi.

Eski MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Makamı cennet olsun. Özdemir abimizi hem camiamıza çok yakın ve bize destek veren bizlere yön veren değerli bir abimizdi. Yerli ve milli sanayinin oluşturulmasında birçok çalışmada yön vermiş ve yol göstermiş bir abimizdir. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Başlatmış olduğumuz yerli ve milli teknoloji hamlesinde 72 yaşına kadar çalışmış, umudun özgüvenin simgesi olan bir isimdir. Kendileri tarafından geliştirilen İHA ve SİHA'lar sayesinde Azerbaycan'ın kaderi değişmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kendisine Karabağ nişanını takmıştır. Yetiştirmiş olduğu nesil oğlu Selçuk Bayraktar dahil bir AR-GE ordusu kurduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Haberi aldığımda çok üzüldüm. Havacılığa gönül vermiş olan insanların sevgi bağı olduğu bir isimdir. İşte bu nedenler önemli bir insandır ve nurlar içinde yatsın. Yattığı yer cennet olsun. Geride kalan yüce Türk milletinin evlatları onu daima anacaktır. Ülkemizin savunmasında büyük emekleri vardır." sözlerine yer verdi.

Türkiye Gönüllüler Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, "Özdemir Bayraktar çok önemli bir değerdir. Çok azimli, çok kararlı, çok çalışan ve hedefe giden bir insandı. Biz onun vatan için millet için çok önemi projelerinin olduğunu 30 sene öncesinden biliyoruz. Bizler de yaptıklarına şahit olduk. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.