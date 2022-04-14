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Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı

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Giriş: 14.04.2022 09:09
Binlerce öğrenci adayının beklediği açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün 27 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrencilerin T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebilecek.
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