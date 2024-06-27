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Milli Savunma Bakanlığından flaş 3. Dünya Savaşı açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 27.06.2024 12:18
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Üçüncü Dünya Savaşı" ihtimali ile ilgili açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da bu yönde bir mesaj geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Ordumuzun her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir” açıklamasını yaptı.

Ordumuz her türlü senaryoya hazır
"Ordumuz her türlü senaryoya hazır"
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