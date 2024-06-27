27 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Milli Savunma Bakanlığından flaş 3. Dünya Savaşı açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Üçüncü Dünya Savaşı" ihtimali ile ilgili açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da bu yönde bir mesaj geldi. MSB'den yapılan açıklamada, "Ordumuzun her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir” açıklamasını yaptı.