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Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım: Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.12.2022 12:07
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya adresinden yaptığı "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!" paylaşımıyla yürekleri dağladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda teröristlerin hain saldırısı sonrası şehit olan askerlerimizin vasiyetlerine yer verilirken, "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!" denildi.
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