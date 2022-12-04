Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran paylaşım: Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya adresinden yaptığı "İşte Türk askeri budur! Mehmetçik budur!" paylaşımıyla yürekleri dağladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda teröristlerin hain saldırısı sonrası şehit olan askerlerimizin vasiyetlerine yer verilirken, "Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!" denildi.