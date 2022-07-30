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Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı

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Giriş: 30.07.2022 15:27
Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı'nın (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini bildirdi.
13 MEMATT daha Azerbaycan’a teslim edildi
13 MEMATT daha Azerbaycan’a teslim edildi
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