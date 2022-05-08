08 Mayıs 2022, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığından Anneler Günü’ne özel paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Anneler Günü’nü kutladı. Paylaşımda, “Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz” ifadelerine yer verildi.