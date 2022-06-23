23 Haziran 2022, Perşembe
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan AKSUNGUR paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın yer aldığı bir video klip paylaştı. Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA’nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, “Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.