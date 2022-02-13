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Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı!

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Giriş: 13.02.2022 16:17
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gözdesi Akıncı TİHA'nın görev uçuşunu paylaştı. Bakanlığın paylaşımının ardından Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından etkileşimde bulundu.
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