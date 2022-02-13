13 Şubat 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı!
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gözdesi Akıncı TİHA'nın görev uçuşunu paylaştı. Bakanlığın paylaşımının ardından Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından etkileşimde bulundu.