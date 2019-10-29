Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri ilk kez paylaştı |Video

Milli Savunma Bakanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan video klibi resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. İşte o video...

Milli Savunma Bakanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan video klibi resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

"EBEDİ BAŞKOMUTANIMIZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK..."



MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyet'i armağan eden kurtuluş mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun." başlığıyla yayınlanan bir dakika 34 saniyelik klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı.



Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele dönemindeki askerler ile bugünkü kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlarının zorlu şartlarda gerçekleştirdiği tatbikat ve operasyonların görüntülerine yer veriliyor.