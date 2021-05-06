06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısını açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2021 10:13
Güncelleme:06.05.2021 10:17
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu." ifadelerine yer verildi.
Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü! İşte çökme anı
Zeytinburnu'nda boşaltılan 5 katlı bina çöktü! İşte çökme anı
CHP’de 650 milyon TL tartışması
CHP’de 650 milyon TL tartışması
'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Kaçacak delik kalmadı! Dev harekat başladı
Kaçacak delik kalmadı! Dev harekat başladı
70 PKK'lı etkisiz hale getirildi
70 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde öldürülen terörist sayısını açıkladı
Akşener'den seçim itirafı: CHP...
Akşener'den seçim itirafı: CHP...
98 şüpheli için şafak operasyonu! Gözaltılar var
98 şüpheli için şafak operasyonu! Gözaltılar var
Kazdağları zeytinlik ve sahili CHP katliamına uğruyor!
Kazdağları zeytinlik ve sahili CHP katliamına uğruyor!
CHP'den Kazdağları ve Zeytinli'de katliam!
CHP'den Kazdağları ve Zeytinli'de katliam!
THY her yerde
THY her yerde
Bahçeli'den Habertürk'e boykot çağrısı!
Bahçeli'den Habertürk'e boykot çağrısı!
Daha Fazla Video Göster