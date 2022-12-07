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Milli Savunma Bakanlığı "İHA'lar tespit etti" diye duyurdu

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Giriş: 07.12.2022 12:43
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi.
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