11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2021 11:38
MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.
Yeni anayasa çalışmaları hız kazandı
Yeni anayasa çalışmaları hız kazandı
Ev sahibinin hakları neler?
Ev sahibinin hakları neler?
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İdlib’de 2 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü
28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü
Okullarda PCR testi nasıl yapılacak?
Okullarda PCR testi nasıl yapılacak?
11 Eylül 2001’de ABD’de ne oldu?
11 Eylül 2001’de ABD’de ne oldu?
İzmir depremi davasında skandal savunma
İzmir depremi davasında skandal savunma
Otogarda HES kodsuz bilet satışı!
Otogarda HES kodsuz bilet satışı!
Tüm sınıf 10 gün karantinaya alındı!
Tüm sınıf 10 gün karantinaya alındı!
Dua ile Adli Yıl Açılış tartışmaları!
Dua ile Adli Yıl Açılış tartışmaları!
CHP Y-CHP’ye nasıl dönüştü?
CHP Y-CHP’ye nasıl dönüştü?
Zihniyet aynı! CHP ve HDP’nin çarşaf düşmanlığı
Zihniyet aynı! CHP ve HDP’nin çarşaf düşmanlığı
Daha Fazla Video Göster