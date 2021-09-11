Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İdlib’de 2 askerimiz şehit oldu

MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.