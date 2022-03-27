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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2022 15:03
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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