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11.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 'Barış Pınarı' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu açıklamanın ardından Barış Pınarı Harekatı'nda toplam öldürülen terörist sayısı 277 oldu.
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