Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 'Barış Pınarı' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu açıklamanın ardından Barış Pınarı Harekatı'nda toplam öldürülen terörist sayısı 277 oldu.