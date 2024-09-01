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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 17 terörist öldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 17 terörist öldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 15:02
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit operasyonu bölgelerinde 15 PKK'lı terörist ile, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Münbiç bölgesinde 2 PKK/PKG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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