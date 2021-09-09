Milli Savunma Bakanlığı 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı. Yapılan paylaşımda, "İzmir Hükümet Konağına şanlı sancağımızın asıldığı, düşmanın denize dökülerek Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırıldığı 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

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