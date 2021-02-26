Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın Ege'deki tutumunun iyi komşuluk kriterlerine uygun olmadığını düşünüyoruz. Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız!" dedi. Bakan Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor." ifadelerini kullandı. S-400 gerilimine ilişkin açıklama yapan Akar, "Çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli" diye konuştu.