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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den zirve sonrası Irak sınırına ziyaret!

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Giriş: 15.03.2024 11:49
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ile Bağdat'taki zirvenin ardından Hakkari'ye geçti.
Bakan Güler’den zirve sonrası Irak sınırına ziyaret!
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