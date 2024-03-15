15 Mart 2024, Cuma
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den zirve sonrası Irak sınırına ziyaret!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ile Bağdat'taki zirvenin ardından Hakkari'ye geçti.