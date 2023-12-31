Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni yıl mesajında terörle mücadeleye ilişkin mesajlar verdi. "Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır." diyen Bakan Güler, "Kim destek verirse versin, teröristler yok oluncaya kadar operasyonlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

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