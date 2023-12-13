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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terörle mücadele mesajı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 21:00
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu..
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Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı
Bakan Güler’den terörle mücadele mesajı!
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı!
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