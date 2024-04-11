11 Nisan 2024, Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den flaş sözler: Artık örgütün hareket kabiliyeti bitiyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şanlıurfa'da bayramlaşma töreni sonrası bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Güler, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş; artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir." ifadelerini kullandı.