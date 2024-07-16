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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TSK komuta kademesi ile video telekonferans yaptı: Kimsenin toprağında gözümüz yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 16:11
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.
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Kimsenin toprağında gözümüz yok
"Kimsenin toprağında gözümüz yok"
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