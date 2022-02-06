Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.