06 Şubat 2022, Pazar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.