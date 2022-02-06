06 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2022 19:14
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
’’Değerli Dostum Geçmiş Olsun’’
''Değerli Dostum Geçmiş Olsun''
Hulusi Akar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Putin’den Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı
Putin'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Kınamaya sarhoş geldi! Atatürk’e padişah dedi
Kınamaya sarhoş geldi! Atatürk'e padişah dedi
Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?
Bedava elektrik mahkemelik oldu!
Bedava elektrik mahkemelik oldu!
CHP’nin ’prestij’ projesi hayal kırıklığına uğrattı
CHP'nin 'prestij' projesi hayal kırıklığına uğrattı
Eren Kış Operasyonu’nda teröre darbe
Eren Kış Operasyonu'nda teröre darbe
Derya Büyükuncu’dan skandal paylaşım
Derya Büyükuncu’dan skandal paylaşım
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
Sivas’ta otobüs kazası!
Sivas'ta otobüs kazası!
Daha Fazla Video Göster