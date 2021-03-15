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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bir yere varmaları mümkün değil

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Giriş: 15.03.2021 17:43
Güncelleme:15.03.2021 17:50
Son dakika haberleri... Yunanistan'ın tatbikatları hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım." ifadelerine yer verdi.
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