Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a Kıbrıs mesajı: Oldubittiye müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tacizleri ile Atina hükümetinin skandal tehditlerine cevap verdi. "Kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik; çiğnetmeyeceğiz" diyerek Kıbrıs meselesine de değinen Bakan Akar, "Hiçbir şekilde, oldubittiye bugüne kadar müsaade etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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