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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan açıklaması: Saldırgan eylemlerin her birine gerekli karşılığı verdik

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Giriş: 10.06.2022 17:37
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın haksız, hukuksuz, saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi. Bakan Akar ayrıca, "Hukuk anlaşmaları ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçar aktardı.
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