Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu çöküşün devamı için baskımızı, operasyonlarımızı, takibimizi sürdüreceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde." dedi.