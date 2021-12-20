20 Aralık 2021, Pazartesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu çöküşün devamı için baskımızı, operasyonlarımızı, takibimizi sürdüreceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde." dedi.