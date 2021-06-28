28 Haziran 2021, Pazartesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı! Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesine devam edeceğini dile getirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" dedi.