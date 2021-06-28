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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı! Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2021 16:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesine devam edeceğini dile getirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" dedi.
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