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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması

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Giriş: 01.08.2022 11:09
Güncelleme:01.08.2022 11:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki Odessa'dan hareketen eden ilk gemiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar "Gemi yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek" açıklamasında bulundu.
Bakan Akar’dan ’tahıl sevkiyatı’ açıklaması
Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
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