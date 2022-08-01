01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki Odessa'dan hareketen eden ilk gemiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar "Gemi yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek" açıklamasında bulundu.