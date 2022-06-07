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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 12:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon açıklaması geldi. Bakan Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır. Kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın" dedi.
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