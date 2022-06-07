07 Haziran 2022, Salı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon açıklaması geldi. Bakan Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır. Kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın" dedi.