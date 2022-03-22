Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! BM yaptırımlarına uygun hareket ediyoruz

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde de devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünyanın anbean takip ettiği savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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