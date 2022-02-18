Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya - Ukrayna krizi açıklaması: Üzerimize düşeni yapıyoruz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO savunma bakanları toplantısında Rusya - Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar açıklamasında, "ansiyonun düşmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bakan Akar terörle mücadele ile ilgili "Terörle mücadelede daha fazla iş birliği bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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