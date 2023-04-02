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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar! 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 11:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. Akar bazı açıklamalarda da bulundu. Detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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