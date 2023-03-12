12 Mart 2023, Pazar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yatığı açıklamada, "Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik." dedi.