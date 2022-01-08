Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, 2021 yılını değerlendirdi. Önemli açıklamaları var Bakan Akar'ın. Toplantıya katılan A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, ayrıntıları canlı yayında aktardı.