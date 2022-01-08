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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2022 17:37
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, 2021 yılını değerlendirdi. Önemli açıklamaları var Bakan Akar'ın. Toplantıya katılan A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, ayrıntıları canlı yayında aktardı.
Akar’dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız
Akar'dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız
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