08 Ocak 2022, Cumartesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kazakistan açıklaması: Desteğe hazırız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, 2021 yılını değerlendirdi. Önemli açıklamaları var Bakan Akar'ın. Toplantıya katılan A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, ayrıntıları canlı yayında aktardı.