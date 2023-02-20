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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 09:08
Güncelleme:20.02.2023 09:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi. Bakan Akar, "Gerçekleri yansıtmayan yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez. MSB, ilk andan itibaren milletinin yanına koştu" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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