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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmayız

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2021 17:54
Milli Savunma Bakanı Akar, "Afganistan'dan Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Hava Kuvvetlerimizin uçağı ile tahliye işlemini gerçekleştiriyoruz. Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Hiçbir şekilde Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz." dedi.
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