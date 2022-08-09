09 Ağustos 2022, Salı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar | Suriye'ye olası harekat... Tahıl koridoru anlaşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap edtti. Suriye'ye olası harekatla ilgili konuşan Bakan Akar, "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek hedefimiz o bölgedeki teröristlerdir." ifadelerini kullandı. Akar, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili de "Bir model oluştu, 20 gemi daha limandan çıkış için bekiyor." dedi.