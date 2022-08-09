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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar | Suriye'ye olası harekat... Tahıl koridoru anlaşması

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.08.2022 10:25
Güncelleme:09.08.2022 10:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap edtti. Suriye'ye olası harekatla ilgili konuşan Bakan Akar, "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek hedefimiz o bölgedeki teröristlerdir." ifadelerini kullandı. Akar, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili de "Bir model oluştu, 20 gemi daha limandan çıkış için bekiyor." dedi.
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