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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yunanistan’a hakkımızı çiğnetmeyeceğiz! Güvendiğiniz dağlara kar yapmadan aklınızı başınıza alın

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 11:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz." dedi. Bakan Akar, "Güvendiğiniz dağlara kar yapmadan aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.
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