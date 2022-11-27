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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Irak sınırında!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.11.2022 14:30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
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