Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te Gara Operasyonu'nu anlatacak

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gara operasyonu ile ilgili genel görüşme yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapacak.

Terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesi ve Gara operasyonu Meclis gündemine geliyor.

Hükumet, Gara Operasyonu'nun ayrıntılarını Meclis kürsüsünden anlatacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'i bilgilendirecek.

ANKARA'NIN TAVRINI DA MECLİS KÜRSÜSÜNDEN DİLE GETİRECEKLER

Bakanlar, Ankara'nın tavrını da Meclis kürsüsünden dile getirecek. Terörle mücadeleyle ilgili bilgiler paylaşılacak. Açık oturumda siyasi parti grupları da söz alarak konuyla ilgili görüşlerini dile getirecek.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TEKLİF DE GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurul'da ayrıca uzman çavuşların özlük haklarıyla ilgili iyileştirme içeren Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili teklif görüşülecek.

48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi.

PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit oldu.