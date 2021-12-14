Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terör örgütündeki çöküşü görüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanları ile birlikte batman'da 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına gitti. Bakan Akar önemli mesajlar verdi. Bakan Akar, "Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu." ifadelerine yer verdi.

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