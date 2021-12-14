14 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terör örgütündeki çöküşü görüyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanları ile birlikte batman'da 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına gitti. Bakan Akar önemli mesajlar verdi. Bakan Akar, "Geldiğimiz noktada terör örgütündeki çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 631 oldu." ifadelerine yer verdi.