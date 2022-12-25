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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında

A Haber
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Giriş: 25.12.2022 13:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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