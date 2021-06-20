20 Haziran 2021, Pazar
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Milli savunma bakanı Hulusi Akar, son 6 yılda yapılan operasyonlara dikkat çekti. 18 bin 196 teröristin etkisiz hale getirildiği söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. Akar, son 6 yılda 18 bin 196 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Akar’ın hainlere bir de mesajı vardı, "Mehmetçiğin nefesi ensenizde… "