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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır hattında! Kardeşlik vurgusu

A Haber
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Giriş: 25.05.2022 08:59
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi sınır hattında incelemelerde bulundu. Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Terörü bitireceğiz" dedi. Bakan Akar, "Operasyonu başarıyla tamamlayacak kilidi kapatacağız" ifadelerini kullandı. Kardeşlik vurgusu yapan Akar, "Kürtler ve Türkler kardeştir, bunun en açık kanıtı şehitlikler” şeklinde konuştu.
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