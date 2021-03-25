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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı kritik Suriye görüşmesi

A Haber
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Giriş: 25.03.2021 16:35
Güncelleme:25.03.2021 16:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü. Toplantıda İdlib sorununun ele alındığını belirten Bakan Akar, rejimin ihlallerinin de iletildiğini açıkladı. Terör operasyonlarına da değinen Bakan Akar, "1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
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