Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İttifak ruhuna aykırı bir hareket

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etti. ABD Temsilciler Meclisinden geçen 4695 sayılı tasarı ABD Başkanı Trump'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dahil Barış Pınarı Harekatı'na dahil olan Türk yetkililere vize yasağı ve mal varlığı dondurma gibi tedbirler getirmesini öngörüyor. Öte yandan Trump, Türkiye’ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar alınan bu skandal kararlar sonrası "İttifak ruhuna aykırı bir hareket." dedi.